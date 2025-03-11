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Экс-вратарь сборной СССР назвал поражение «Спартака» от «Рубина» сбоем

Экс-вратарь Новиков: «Спартак» — приличная команда, он будет бороться за медали
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Максим Богодвид/РИА Новости

Поражение московского «Спартака» от казанского «Рубина» после семиматчевой победной серии является сбоем. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков.

«Спартак» хорошо начал выступление после зимней паузы, обыграл «Оренбург» 2:0 и выглядел уверенно. А тут произошел сбой. Но «Спартак» — приличная команда, которая будет бороться за призовые места. Еще есть «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» — все они будут бороться за призовую тройку. А «Спартак» скорректирует игру, так что борьба будет в самом разгаре, дальше будет еще интереснее», — считает Новиков.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Спартаком» завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко, забив пенальти. На 75-й минуте Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте были удалены с поля за вторые желтые карточки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», имеющие по 43 балла.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что «Спартак» мог обыграть «Рубин».

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