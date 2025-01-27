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Чемпион Италии по футболу арестован по подозрению в контрабанде наркотиков

Футболист Наингголан арестован по подозрению в контрабанде наркотиков
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Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-футболист миланского «Интера» и сборной Бельгии Раджа Наингголан арестован по подозрению в контрабанде наркотиков, передает Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру Брюсселя.

Футболиста подозревают в контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.

Также бельгиец выступал за итальянские команды «Рома», «Кальяри» и «Пьяченца». За сборную Бельгии футболист провел 30 матчей, забив шесть мячей. Наингголан не попал в заявку на чемпионат мира 2018 года, который прошел в России. После этого бельгийский футболист объявил об уходе из национальной команды.

В 2023 году появилась информация о том, что Наингголан может стать футболистом московского «Спартака». Отмечалось, что игрок может перейти в «Спартак» в статусе свободного агента, но трансфер не состоялся.

В 2025 году Наингголан подписал контракт с бельгийским «Локерен-Темсе».

Ранее сообщалось о том, что бывшего игрока «Ювентуса» обвинили в сексуальном насилии.

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