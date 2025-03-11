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Ветеран ЦСКА не считает проблемой для «Спартака» и «Зенита» отсутствие Дуарте и Вендела

Экс-вратарь Новиков: «Спартак» и «Зенит» найдут замены отстраненным игрокам
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Александр Ступников/РИА Новости

В очном противостоянии «Спартака» и «Зенита» штабы обеих команд найдут, кем заменить дисквалифицированных Алексиса Дуарте и Вендела соответственно. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков.

«И «Спартак», и «Зенит» очень достойно выглядят, игра будет интересная. Отсутствие Дуарте и Вендела? У обеих команд лавки большие, а игроки — квалифицированные, и заменить выбывших не станет проблемой. А борьба будет очень серьезной, обе команды идут в лидерах», — уверен Новиков.

Дуарте заработал дисквалификацию в матче 20-го тура с «Рубином» (1:2), получив две желтые карточки за игру. В свою очередь, Вендел был удален за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела» во время матча с воронежской командой (2:0).

«Спартак» и «Зенит» встретятся 16 марта в Москве, игра начнется в 19:30 по столичному времени. После 20 туров «Зенит» делит первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», обе команды набрали по 43 очка. «Спартак» с отставанием на три балла идет на третьей строчке.

Ранее «Зенит» попросил отменить дисквалификацию Вендела.

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