Тренер «Вашингтона» о погоне Овечкина за рекордом: мы чувствуем этот исторический момент

Тренер «Вашингтона» Карбери: ты ждешь гола от Овечкина, когда он получает шайбу

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о погоне нападающего клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив, что в команде все чувствуют этот исторический момент, передает пресс-служба команды.

«С каждым голом он все ближе. Стоит ему получить шайбу у синей линии, и ты уже начинаешь ждать гола. Мы ощущаем этот момент, но стараемся думать о насущных вещах», — сказал Карбери.

В ночь на 10 марта «столичные» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее российский хоккеист сравнил рекорды Овечкина и Артема Дзюбы.