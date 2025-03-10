Российский гимнаст рассказал, что чемпионке ОИ не дали нейтральный статус из-за фото

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал о том, что олимпийской чемпионке Виктории Листуновой отказали в получении нейтрального статуса из-за фотографии с парада 9 мая. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится, почему именно тебе отказано. И у нее было вот такое», — заявил Маринов.

10 марта 20-летний гимнаст принял участие во встрече с президентом Международной федерации гимнастики (FIG), кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК, выборы которого состоятся в рамках сессии организации с 18 по 21 марта. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

Ранее Ватанабэ заявил, что хочет возвращения россиян.