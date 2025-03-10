Ветеран ЦСКА оценил шансы команды побороться за медали РПЛ

Московский ЦСКА может побороться за медали по итогам текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на отставание от группы лидеров. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший голкипер красно-синих и сборной СССР Валерий Новиков.

«Шансы всегда есть. Как бы ни складывалась игра с «Химками», но ЦСКА взял три очка. Зарабатывают очки – это уже хорошо. А с игрой все наладится – все-таки состав у них крепкий, слаженный. И у команды есть все шансы бороться за призовые места», — считает Новиков.

В минувшем туре РПЛ армейцы дома взяли верх над «Химками» со счетом 1:0, единственный мяч в добавленное время забил Виллиан Роша. После этой победы на счету красно-синих стало 35 очков — они занимают шестое место в турнирной таблице и на два балла отстают от идущего пятым «Локомотива». Следующим соперником москвичей станет «Акрон», эта игра пройдет в Самаре 16 марта.

После 20 туров лидируют в РПЛ «Краснодар» и «Зенит», набравшие по 43 очка. На три балла от них отстает «Спартак», чья победная серия из семи встреч прервалась в матче против «Рубина» (1:2).

Ранее экс-форвард сборной России заявил, что «Спартак» мог обыграть «Рубин».