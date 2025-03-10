Мостовой о сопернике сборной России: подумал, что это название торгового центра

Мостовой о сборной Гренады: думал, это название торгового центра, а не страна

Бывший футболист Александр Мостовой критически отнесся к тому, что сборная России проведет товарищеский матч с Гренадой, передает «Матч ТВ».

«Вы серьезно? Когда вы назвали эту страну, я подумал, что это название торгового центра, а не страны. Просто без комментариев», — сказал Мостовой.

Игра пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации источника, также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании.

Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее экс-игрок сборной России признался в разбое и грабежах.