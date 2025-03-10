Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«С меня хватит»: четырехкратная чемпионка ОИ объявила о завершении карьеры

Норвежская чемпионка ОИ по лыжным гонкам Йохауг заявила, что завершит карьеру
close
Global Look Press

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг заявила, что завершит карьеру в конце месяца. Ее слова приводит NRK.

«Я насытилась. Выступлю на этапе Кубка мира в Холменколлене, но после этого с меня хватит. Я заканчиваю. Теперь я буду матерью на все сто процентов», — заявила Йохауг.

36-летняя норвежка завершила карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась ради выступления на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме. Ей удалось завоевать четыре медали - три серебра и одну бронзу.

В мае 2023 года у 14-кратной чемпионки мира родилась дочь.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Зимние Олимпийские игры — 2026 состоятся в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее стало известно, планируют ли возвращать российских лыжников.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами