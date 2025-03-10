«С меня хватит»: четырехкратная чемпионка ОИ объявила о завершении карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг заявила, что завершит карьеру в конце месяца. Ее слова приводит NRK.

«Я насытилась. Выступлю на этапе Кубка мира в Холменколлене, но после этого с меня хватит. Я заканчиваю. Теперь я буду матерью на все сто процентов», — заявила Йохауг.

36-летняя норвежка завершила карьеру после сезона-2021/2022, но вернулась ради выступления на домашнем чемпионате мира-2025 в Тронхейме. Ей удалось завоевать четыре медали - три серебра и одну бронзу.

В мае 2023 года у 14-кратной чемпионки мира родилась дочь.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Зимние Олимпийские игры — 2026 состоятся в итальянских Милан и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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