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Российский экс-пилот «Формулы-1» рассказал о реакции МОК на его открытое письмо

Гонщик Мазепин: МОК не мог не заметить мое открытое письмо
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Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на открытое письмо гонщика Никиты Мазепина в адрес главы организации Томаса Баха, но эта реакция не была публичной. Такое мнение выразил Мазепин в интервью «Газете.Ru».

«Я уверен, что реакция была — просто она не была публичной. Понятно, что мое письмо не могло остаться незамеченным, и адресат его получил. А не меняется ничего потому, что в нашей жизни все имеет инерцию. Вы разогнали машину до очень высокой скорости — и даже если она движется в неверном направлении, чтобы это направление поменять, нужно сначала остановиться. А остановка никогда быстро не происходит. В государственных структурах — то же самое.

Но у меня не было цели выиграть этот «баттл» очень быстро. Главной целью было показать, на чьей стороне правда, и предать небезразличные нам вопросы определенной огласке», — пояснил Мазепин.

В апреле 2023 года фонд Никиты Мазепина «Мы выступаем как один» обнародовал открытое письмо, адресованное Баху. В нем говорилось о недопустимости отстранения спортсменов от соревнований на основании принадлежности к какой-либо сборной.

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их. При этом позже ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе. В марте 2024 года Европейский суд объявил о снятии санкций со спортсмена.

Ранее кандидат на пост главы МОК заявил, что хочет вернуть Россию на международную арену.

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