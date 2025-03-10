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Экс-футболист «Динамо» о Карпине в клубе: слухи бывают разными

Экс-футболист «Динамо» Терехин о Карпине в клубе: пока нет смысла это обсуждать
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сейчас нет смысла обсуждать слухи о назначении на пост главного тренера команды Валерия Карпина.

«Конечно, «Динамо» будет участвовать в чемпионской гонке, команда всего на четыре очка от «Зенита» и «Краснодара». Слухи о Карпине в «Динамо»? Пока «Динамо» играет хорошо, обыграли махачкалинцев. Слухи бывают разные. Когда что-то случится, тогда и можно будет обсуждать. Сейчас в клубе работает Личка, он неплохо работает», — сказал Терехин.

В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Специалист остается на аналогичной должности в сборной России.

8 марта московское «Динамо» разгромно переиграло махачкалинское «Динамо» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в поединке открыл Эль-Мехди Маухуб на 7-й минуте игры. В начале второго тайма отличился Ярослав Гладышев, на 65-й минуте гол оформил Даниил Фомин, а окончательный счет в матче установил Фабиан Бальбуэна за шесть минут до конца основного времени.

Московская команда после этой победы оказалась на четвертой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 баллов.

Ранее в «Динамо» отреагировали на слухи о приглашении Карпина.

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