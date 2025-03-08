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В «Динамо» отреагировали на слухи о приглашении Карпина

В «Динамо» прокомментировали информацию о приглашении Карпина
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров кратко отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, что клуб рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера вместо Марцела Лички. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Марцела контракт с «Динамо». Мы его поддерживаем. Информация [о Карпине] неверна», — заявил он.

В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Специалист остается на аналогичной должности в сборной России.

8 марта московское «Динамо» разгромно переиграло махачкалинское «Динамо» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в поединке открыл Эль-Мехди Маухуб на 7-й минуте игры. В начале второго тайма отличился Ярослав Гладышев, на 65-й минуте гол оформил Даниил Фомин, а окончательный счет в матче установил Фабиан Бальбуэна за шесть минут до конца основного времени.

Московская команда после этой победы оказалась на четвертой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 баллов.

Ранее Карпин рассказал об отношении к психологам.

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