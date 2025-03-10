Сборная России сыграет со 147-й командой рейтинга ФИФА

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Гренады. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

Игра пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации источника, также обсуждались варианты проведения матчей со сборными Азербайджана и Танзании.

Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее глава ФИФА заявил Дональду Трампу, что США могут выиграть ЧМ-2026.