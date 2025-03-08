Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ФИФА заявил Трампу, что США могут выиграть ЧМ-2026

Глава ФИФА Инфантино заявил Трампу, что США могут одержать победу на ЧМ-2026

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американская сборная имеет шансы выиграть мундиаль 2026 года. Его слова приводит beIN Sports.

По его словам, при домашней поддержке футболисты сборной США способны на многое.

«Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира. Шансы на победу, безусловно, имеются», — заявил Инфантино.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Оренбург» установил антирекорд чемпионата России в XXI веке.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами