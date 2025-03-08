Глава ФИФА заявил Трампу, что США могут выиграть ЧМ-2026

Глава ФИФА Инфантино заявил Трампу, что США могут одержать победу на ЧМ-2026

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что американская сборная имеет шансы выиграть мундиаль 2026 года. Его слова приводит beIN Sports.

По его словам, при домашней поддержке футболисты сборной США способны на многое.

«Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира. Шансы на победу, безусловно, имеются», — заявил Инфантино.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Оренбург» установил антирекорд чемпионата России в XXI веке.