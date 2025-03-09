Сборная Норвегии по прыжкам с трамплина признала обман с экипировкой на ЧМ

Спортивный директор по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян‑Эрик Ольбу заявил, что норвежская сборная жульничала на чемпионате мира с экипировкой, передает NRK.

«Мы всех обманули. Мы попытались обмануть систему. Это неприемлемо. У меня не было еще возможности поговорить с самими спортсменами. Я приветствую то, что FIS открыла расследование», — сказал Ольбу.

Прыгунов на лыжах с трамплина из сборной Норвегии Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали из-за манипуляций с костюмами на чемпионате мира. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) открыла расследование.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее стало известно, планируют ли возвращать российских биатлонистов.