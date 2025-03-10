«Рубин» вышел максимально мобилизованным»: экс-футболист «Спартака» о поражении клуба в матче РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что красно-белые недооценили казанский «Рубин» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» потенциально сильнее «Рубина» по всем позициям. Казанскому клубу уже ничего не надо в этом сезоне, они не займут место выше седьмого-восьмого. Но «Рубин» вышел на матч максимально мобилизованным. «Спартак» в первом тайме играл, подсознательно считая, что они лучше на всех позициях. Потом «Спартаку» было сложно отыгрывать два мяча. Красно-белые проявили характер, хотели отыграться, но имела место недооценка соперника», — сказал Гладилин.

Встреча завершилась поражением «Спартака» со счетом 1:2.

На седьмой минуте матча счет открыл игрок «Рубина» Мирлинд Даку. На 28-й минуте он оформил дубль. В конце первого тайма один мяч отыграл Эсекьель Барко. Он отличился ударом с пенальти.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 40 очков. Лидируют в турнире петербургский «Зенит» и «Краснодар», набрав по 43 балла. «Рубин» занимает восьмое место, набрав 29 очков.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Рубин» 16 марта сыграет с «Пари НН». Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 по московскому времени.

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