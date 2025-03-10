Экс-менеджер сборной России рассказал, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить девять шайб для того, чтобы стать лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен, и эти шаги будут самыми трудными для него. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший генеральный менеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов.

«Падет ли рекорд Гретцки в этом сезоне? Знаете, есть старая-старая поговорка: «загад не бывает богат». Эверест уже виден. В начале сезона Сашка был ближе к вершине, но не у нее. А сейчас осталось девять шагов — и они самые трудные», — убежден Сафронов.

Минувшим вечером Овечкин отметился голом в матче против «Сиэтла», набрав 1600-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На его счету теперь 886 шайб и 714 результативных передач. Он стал первым из россиян, кому покорилась эта планка.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

Ранее Сафронов заявил, что не считает 1600 очков Овечкина в НХЛ его главным достижением.