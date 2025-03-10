Экс-менеджер сборной России не считает 1600 очков в НХЛ главным достижением Овечкина

1600 очков российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина достойны восхищения, однако это не является главным достижением хоккеиста. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший генеральный менеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов.

«Первый россиянин в канадском хоккее за столько лет, добившийся такого результата – можно только поаплодировать представителю России в НХЛ. Но это не самое главное Сашкино достижение: он постепенно идет к тому Эвересту, который уже виден, и до которого осталось девять шагов. Это надо делать, надо этого добиться и поставить российский флаг. Потому что правильно сказал наш знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов: наверное, в ближайшие сто лет этого никто не повторит. Такое сделать просто невозможно

Другой знаменитый хоккеист Игорь Ларионов сказал, что такое количество времени в НХЛ с минимумом травм дорогого стоит. По-моему, меньше 60 матчей Сашка пропустил за все время, что играет в НХЛ», — заметил Сафронов.

Минувшим вечером Овечкин отметился голом в матче против «Сиэтла», набрав 1600-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На его счету теперь 886 шайб и 714 результативных передач. Он стал первым из россиян, кому покорилась эта планка.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

Ранее Овечкин публично обратился к Дзюбе после бомбардирского рекорда.