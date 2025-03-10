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Хоккеисты «Вашингтона» и «Сиэтла» устроили драку, из-за которой удалили 10 игроков

Массовая драка в матче «Вашингтона» и «Сиэтла» привела к удалению 10 игроков НХЛ
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Terrance Williams/AP

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен» устроили массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в третьем периоде при счете 2:2. Игрок «Кэпиталз» Том Уилсон применил силовой прием против защитника «Сиэтла» Джоша Махура, а после подставил ему подножку. Сразу после этого за одноклубника вступились хоккеисты «Кракена» Джон Хэйден и Майки Эйссимонт, и конфликт быстро перерос в массовую драку.

Судьи по итогам произошедшего удалили сразу десять человек — по пять из «Вашингтона» и «Сиэтла».

Поединок завершился победой «столичных» со счетом 4:2. Четвертую шайбу «Вашингтона» забросил российский нападающий и капитан Александр Овечкин, а одним из его ассистентов выступил Уилсон, который на тот момент уже отбыл свой дисциплинарный штраф. Для Овечкина эта шайба стала 886-й в НХЛ.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил один из рекордов Гретцки по голам в НХЛ.

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