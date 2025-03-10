Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в пустые ворота в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 10 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин поразил пустые ворота за полторы минуты до конца третьего периода. Его ассистентами выступили Том Уилсон и Ник Дауд.

Теперь на счету Овечкина 65 таких голов в НХЛ. Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов).

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил один из рекордов Гретцки по голам в НХЛ.