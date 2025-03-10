«Вашингтон» показал фото Овечкина с шайбой, благодаря которой он набрал 1600-е очко в НХЛ

«Вашингтон» показал Овечкина с шайбой, с которой он набрал 1600-е очко в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своей странице в социальных сетях опубликовал новую фотографию российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина с шайбой в руках.

Именно этот снаряд российский хоккеист с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил в пустые ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен». Это позволило Овечкину набрать 1600-е очко в «регулярках» — на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Овечкин стал первым российским хоккеистом в НХЛ, которому покорилась такая отметка.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин повторил один из рекордов Гретцки по голам в НХЛ.