Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Сиэтл» в матче НХЛ

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть на своем льду «Сиэтл» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду победил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хозяева выиграли со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0). В их составе шайбы забросили Мартин Фехервари (21-я минута), Дилан Строум (23), Коннор Макмайкл (56), российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (59). За гостей отличились Шейн Райт (13) и Джордан Эберле (28).

Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 886. Чтобы побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, 39-летнему россиянину осталось забросить восемь шайб.

«Вашингтон» одержал победу в четвертом матче подряд и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 92 очка за 64 матча. «Сиэтл» (58 очков, 65 матчей) находится на предпоследнем, седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.

В ночь на 8 марта «Вашингтон» со счетом 5:2 переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин остался без набранных очков.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в НХЛ обновили прогноз даты, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.