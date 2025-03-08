В НХЛ обновили прогноз даты, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В НХЛ назвали новую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Детройт Ред Уингз» обновила дату потенциального рекорда Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных сезонах лиги.

После прошедшей игры коэффициент голов в текущем сезоне у 39-летнего россиянина стал 0,68. С таким показателем Овечкин побьет рекорд Гретцки 11 апреля в домашней игре против «Каролины Харрикейнс».

Игра «Вашингтон» — «Детройт» завершилась со счетом 5:2. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 90 очков. Второе место занимает «Флорида», набрав 81 очко. «Торонто» с 79 баллами располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома против «Сиэтл Кракенс». Игра состоится 9 марта, стартовое вбрасывание запланировано на 22:30 по московскому времени.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Ранее фанаты «Вашингтона» требовали отдать шайбу Александру Овечкину.