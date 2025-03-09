Боец UFC Анкалаев рассказал, согласится ли он на реванш с Перейрой

Боец UFC Анкалаев: устроим реванш с Перейрой в любое время

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев заявил в соцсетях, что готов устроить реванш с бразильцем Алексом Перейрой в любое время.

«Алекс, для меня было честь разделить октагон с тобой. Ты великий чемпион, а твоя команда и тренера — великолепны. Давай устроим реванш в любое время, когда захотите», — написал Анкалаев в соцсетях.

Анкалаев одолел Перейру 9 марта на турнире UFC 31.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47. Анкалаев забрал у Перейры титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Ранее главу UFC позвали в Дагестан после победы Анкалаева в бою за титул.