Главу UFC позвали в Дагестан после победы Анкалаева в бою за титул

Президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта пригласили в Дагестан после победы российского бойца Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой в титульном бою на турнире UFC 313. С таким предложением выступил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Уверен, руководство UFC давно гадает, в чем секрет непобедимости дагестанцев. Пора приехать и узнать все на месте. Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал», — написал Меликов.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.

Ранее в UFC заявили о возможности немедленного реванша после победы Анкалаева.