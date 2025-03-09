Овечкин провел фотосессию с наградами из НХЛ

Капитана «Вашингтона» Овечкина сняли на фото с семьей и трофеями из НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» вместе со своей семьей — супругой Анастасией Шубской, сыновьями Сергеем и Ильей — провел фотосесию со своими трофеями из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видеозаписи были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Шубской.

Овечкин, который вместе с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, в своей карьере девять раз завоевывал приз лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи».

В ночь на 8 марта «Вашингтон» со счетом 5:2 переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин остался без набранных очков.

39-летний капитан «Кэпс» провел на льду 16 минут 59 секунд (две из них в большинстве). За это время он нанес шесть бросков по воротам — четыре оказались заблокированными, один бросок пришелся в створ и один мимо. Также россиянин провел один силовой прием, завершив игру с нулевым показателем полезности.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома против «Сиэтл Кракенс». Игра состоится 9 марта, стартовое вбрасывание запланировано на 22:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин поздравил женщин с Международным женским днем.