Хоккей без России назвали глупостью

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал глупостью проведение олимпийского хоккейного турнира без сборной России, передает ТАСС.

«Убеждён, хоккей без России — это глупость. И наши зарубежные коллеги так считают, делятся в кулуарах. Они прекрасно понимают, где деньги, зрители. Олимпиада без России — это ни о чем», — сказал Дегтярев.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее американский хоккеист стал гражданином России.