Российский нападающий и капитан «Вашингтон «Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днем. Обращение хоккеиста опубликовано в Telegram-канале его команды.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Хочу пожелать вам счастья, побольше улыбок и цветов! Именно вы даёте нам, мужчинам, смелость и силы идти до конца — прямо к нашим заветным целям и мечтам. Спасибо вам за это! С праздником!» — заявил Овечкин.

В ночь на 8 марта «Вашингтон» со счетом 5:2 переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин остался без набранных очков.

39-летний капитан «Кэпс» провел на льду 16 минут 59 секунд (две из них в большинстве). За это время он нанес шесть бросков по воротам — четыре оказались заблокированными, один бросок пришелся в створ и один мимо. Также россиянин провел один силовой прием, завершив игру с нулевым показателем полезности.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома против «Сиэтл Кракенс». Игра состоится 9 марта, стартовое вбрасывание запланировано на 22:30 по московскому времени.

Ранее в НХЛ обновили прогноз даты, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.