Сафонов получил низкую оценку за победный матч «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов получил низкую оценку в матче с «Ренном» в Лиге 1

Российский голкипер парижского «ПСЖ» получил низкую оценку от портала SofaScore по итогам победного матча 25-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

Игра завершилась со счетом 4:1. Сафонов вышел в стартовом составе, отразил два удара, пропустил один мяч, и его оценка составила 6,9 из 10 — третий худший показатель среди всех стартовых игроков «ПСЖ».

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Голами в составе победившей команды отметились Гонсалу Рамуш, Брэдли Барколя и Усман Дембеле, который оформил дубль за три минуты в компенсированное ко второму тайму время. Единственный мяч в составе хозяев забил Лильян Брассье. «ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 29 баллами располагается на 11-й позиции.

Следующий матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет 16 марта на домашнем стадионе против «Марселя». Стартовый свисток для команды прозвучит в 22:45 по московскому времени. А до этого «ПСЖ» 11 числа сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ранее «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ, пропустив на 83-й минуте.