Российский боец Магомед Анкалаев победил представителя Бразилии Алекса Перейру на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 313.

На кону стоял титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.

В со-главном бою турнира американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.

Ранее стали известны гонорары Анкалаева и Перейры на турнире UFC 313.