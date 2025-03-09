Американец Гэтжи одержал победу на турнире UFC

Американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 313.
Бойцы сошлись в со-главном поединке мероприятия. Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
На счету американского бойца теперь 26 побед в октагоне при пяти поражениях. Для Физиева этот проигрыш стал четвертым в карьере при 15 победах. Спортсмены арнее уже встречались в октагоне — в 2023 году победу также одержал представитель США.
Гэтжи — бывший временный чемпион UFC в легком весе, бывший чемпион WSOF в легком весе. Он занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе, также он — бывший Обладатель пояса BMF.
Физиев занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в легком весе. До середины осени 2021 года выступал под флагом Кыргызстана, под флагом Азербайджана дебютировал в июле 2022 года на турнире UFC on ESPN 39.
Главным событием соревнований станет бой в полутяжелом весе, в котором действующий чемпион бразилец Алекс Перейра сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым.
Ранее стали известны гонорары Анкалаева и Перейры на турнире UFC 313.