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Американец Гэтжи одержал победу на турнире UFC

Боец из США Гэтжи победил Физиева на турнире UFC 313
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Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 313.

Бойцы сошлись в со-главном поединке мероприятия. Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету американского бойца теперь 26 побед в октагоне при пяти поражениях. Для Физиева этот проигрыш стал четвертым в карьере при 15 победах. Спортсмены арнее уже встречались в октагоне — в 2023 году победу также одержал представитель США.

Гэтжи — бывший временный чемпион UFC в легком весе, бывший чемпион WSOF в легком весе. Он занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе, также он — бывший Обладатель пояса BMF.

Физиев занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в легком весе. До середины осени 2021 года выступал под флагом Кыргызстана, под флагом Азербайджана дебютировал в июле 2022 года на турнире UFC on ESPN 39.

Главным событием соревнований станет бой в полутяжелом весе, в котором действующий чемпион бразилец Алекс Перейра сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Ранее стали известны гонорары Анкалаева и Перейры на турнире UFC 313.

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