Американец Гэтжи одержал победу на турнире UFC

Боец из США Гэтжи победил Физиева на турнире UFC 313

Американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 313.

Бойцы сошлись в со-главном поединке мероприятия. Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету американского бойца теперь 26 побед в октагоне при пяти поражениях. Для Физиева этот проигрыш стал четвертым в карьере при 15 победах. Спортсмены арнее уже встречались в октагоне — в 2023 году победу также одержал представитель США.

Гэтжи — бывший временный чемпион UFC в легком весе, бывший чемпион WSOF в легком весе. Он занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе, также он — бывший Обладатель пояса BMF.

Физиев занимает 11 строчку официального рейтинга UFC в легком весе. До середины осени 2021 года выступал под флагом Кыргызстана, под флагом Азербайджана дебютировал в июле 2022 года на турнире UFC on ESPN 39.

Главным событием соревнований станет бой в полутяжелом весе, в котором действующий чемпион бразилец Алекс Перейра сразится с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Ранее стали известны гонорары Анкалаева и Перейры на турнире UFC 313.