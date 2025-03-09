Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Колорадо, завершилась со счетом 7:4. Хоккеисты «Эвеланш» сумели одержать победу, уступая по ходу матча со счетом 2:4.

В составе победившей команды хет-трик оформил российский нападающий Валерий Ничушкин, который также записал на свой счет результативную передачу. Он был признан первой звездой прошедшего поединка.

Помимо Ничушкина, в этом матче забивали Йоэль Кивиранта, Джонатан Друен и дважды Натан Маккиннон у «Колорадо» и оформившие дубли Митчелл Марнер и Джон Таварес в составе «Торонто».

14 мая 2024 года стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Сообщалось, что игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства. В апреле 2023 года Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии плей-офф против «Сиэтла». Позже он пропустил все оставшиеся игры плей-офф из-за скандала с пьяной девушкой.

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