Карпин рассказал об отношении к психологам

Валерий Карпин заявил, что не использует услуги психолога при работе со сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не пользуется услугами психолога. Его слова приводит «Советский спорт».

Специалист заявил, что не отрицает психологию как науку, и что в некоторых случаях психологи действительно могут помочь.

«Не обращался. Но отношусь к этой практике положительно. Многие тренеры посещают специалиста. И им это помогало», — сказал Карпин.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Эта встреча станет для футболистов сборной России первой в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Динамо» предрекли проблемы из-за травмы Константина Тюкавина.