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Карпин рассказал об отношении к психологам

Валерий Карпин заявил, что не использует услуги психолога при работе со сборной
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не пользуется услугами психолога. Его слова приводит «Советский спорт».

Специалист заявил, что не отрицает психологию как науку, и что в некоторых случаях психологи действительно могут помочь.

«Не обращался. Но отношусь к этой практике положительно. Многие тренеры посещают специалиста. И им это помогало», — сказал Карпин.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Эта встреча станет для футболистов сборной России первой в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Динамо» предрекли проблемы из-за травмы Константина Тюкавина.

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