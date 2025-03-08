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«ПСЖ» с Сафоновым победил в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» с Сафоновым в составе победил «Ренн» в чемпионате Франции
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Manon Cruz/Reuters

«ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Поединок, который состоялся на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, завершилась со счетом 4:1. Голами в составе победившей команды отметились Гонсалу Рамуш, Брэдли Барколя и Усман Дембеле, который оформил дубль за три минуты в компенсированное ко второму тайму время. Единственный мяч в составе хозяев забил Лильян Брассье.

Ворота «ПСЖ» в матче защищал российский голкипер Матвей Сафонов, который перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

«ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 29 баллами располагается на 11-й позиции.

Следующий матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет 16 марта на домашнем стадионе против «Марселя». Стартовый свисток для команды прозвучит в 22:45 по московскому времени. А до этого «ПСЖ» 11 числа сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ранее «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ, пропустив на 83-й минуте.

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