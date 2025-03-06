Нападающий «Динамо» Тюкавин впервые обратился к публике после операции

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин посредством Telegram-канала клуба обратился к фанатам бело-голубых после проведенной операции на коленном суставе.

По его словам, операция прошла успешно.

«Теперь будем начинать долгое и тяжелое восстановление. Спасибо всем за слова поддержки, их было очень много! Это мотивирует вернуться на поле как можно скорее. Уже жду момента, когда снова начну забивать голы за родной клуб», — заявил Тюкавин.

На 17-й минуте встречи 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб.

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ прошлого сезона и вошел в топы рейтингов медийности и цитируемости среди российских спортсменов. В текущем сезоне он сыграл в 19 матчах, в которых записал на свой счет семь голов и две результативные передачи.

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