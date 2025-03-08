У капитана «Локомотива» защемило мениск

Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов выбыл на четыре недели, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, у 28-летнего полузащитника «железнодорожников» защемило мениск. После более углубленного осмотра диагноз может быть уточнен.

7 марта «Локомотив» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 1:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого поединка «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 баллов и на шесть очков отставая от лидирующего «Краснодара». Грозненская команда идет в зоне стыковых поединков — на 14-м месте, имея в активе 17 баллов.

Следующий матч в РПЛ «Локомотив» сыграет 15 марта против московского «Динамо», а «Ахмат» в тот же день сразится с подмосковными «Химками».

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