Карпин объяснил, зачем вызвал Дугласа Сантоса в сборную России

Карпин объяснил вызов Дугласа Сантоса в сборную России его качеством

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью odds.ru заявил, что вызывал на мартовский учебно-тренировочный сбор защитника «Зенита» Дугласа Сантоса по спортивным причинам.

По его словам, южноамериканец является лучшим российским игроком на позиции левого защитника.

«Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном – значит, будет вызов. Он — лучший левый защитник, российский паспорт есть. Еще нужно что-то объяснять?» — заявил Карпин.

Дуглас Сантос попал в расширенный список футболистов, вызванных на мартовский сбор сборной России.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

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