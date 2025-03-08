Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин объяснил, зачем вызвал Дугласа Сантоса в сборную России

Карпин объяснил вызов Дугласа Сантоса в сборную России его качеством
close
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью odds.ru заявил, что вызывал на мартовский учебно-тренировочный сбор защитника «Зенита» Дугласа Сантоса по спортивным причинам.

По его словам, южноамериканец является лучшим российским игроком на позиции левого защитника.

«Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном – значит, будет вызов. Он — лучший левый защитник, российский паспорт есть. Еще нужно что-то объяснять?» — заявил Карпин.

Дуглас Сантос попал в расширенный список футболистов, вызванных на мартовский сбор сборной России.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Криштиану Роналду опубликовал пост после 926-го гола в карьере.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами