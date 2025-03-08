Роналду опубликовал пост после 926-го гола в карьере

Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях пост после 926-го гола в карьере

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, поразивший ворота «Аль-Шабаба» в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии, опубликовал в соцсетях новый пост.

Форвард заявил, что его команда продолжит борьбу за победу в национальном чемпионате.

«Мы будем продолжать бороться!» — заявил Роналду.

Для 40-летнего португальского нападающего этот гол, который он оформил на 11-й компенсированной к первому тайму минуте, стал 926-м в карьере. Игра «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» завершилась со счетом 2:2.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее в России выступили против натурализации футболистов.