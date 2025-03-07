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«Должны воспитывать своих игроков»: в России выступили против натурализации футболистов

Экс-игрок «Зенита» Гасилин критично высказался о Сантосе в сборной России
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин критично отнесся к попаданию бразильского игрока петербургской команды Дугласа Сантоса в расширенный список футболистов, вызванных на мартовский сбор сборной России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Посмотрим, посмотрим, то есть это очень интересно, но глобально, конечно же, я против натурализации игроков. У нас больше 140-миллионная страна, у нас должны развиваться свои академии, мы должны воспитывать своих футболистов, а не пытаться натурализовать других», — заявил он.

При этом ранее футболист был включен в расширенный список сборной Бразилии, однако в окончательную заявку не попал.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство Дугласу Сантосу. Он выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Ранее Валерия Карпина раскритиковали за включение Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России.

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