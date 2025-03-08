Форвард «Вашингтона» Овечкин не набрал очков в матче с «Детройтом»

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» остался без набранных очков.

39-летний капитан «Кэпс» провел на льду 16 минут 59 минут (две из них в большинстве). За это время он нанес шесть бросков по воротам — четыре оказались заблокированными, один бросок пришелся в створ и один мимо. Также россиянин провел один силовой прием, завершив игру с нулевым показателем полезности.

Игра «Вашингтон» — «Детройт» завершилась со счетом 5:2. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 90 очков. Второе место занимает «Флорида», набрав 81 очко. «Торонто» с 79 баллами располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома против «Сиэтл Кракенс». Игра состоится 9 марта, стартовое вбрасывание запланировано на 22:30 по московскому времени.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Ранее в НХЛ обновили прогноз даты, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.