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Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Jonathan Hui-Imagn Images/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга россиянка оказалась сильнее Варвары Грачевой, представляющей Францию. Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась в двух сетах — 7:5, 6:4. По ходу поединка Андреева исполнила две подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

22 февраля Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Дубае. В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева дебютировала в топ-10 рейтинга WTA. Она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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