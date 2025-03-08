Теннисист Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В матче второго круга Медведев оказался сильнее Бу Юньчаокэтэ. Встреча продлилась 1 час 37 минут и завершилась в двух сетах — 6:2, 6:2. По ходу поединка российский спортсмен исполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

27 февраля Медведев в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору, который является 47-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

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