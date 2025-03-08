«Вашингтон» Овечкина обыграл «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

Среди победителей заброшенными шайбами отметились Тейлор Рэддиш, Алексей Протас (дважды), Джейкоб Чикран и Том Уилсон. В составе проигравшей команды отличились Дилан Ларкин и Мориц Зайдер.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 90 очков. Второе место занимает «Флорида», набрав 81 очко. «Торонто» с 79 баллами располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома против «Сиэтл Кракенс».

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Ранее в США российского хоккеиста дисквалифицировали на десять матчей.