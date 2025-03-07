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В США российского хоккеиста дисквалифицировали на десять матчей

Американская хоккейная лига отстранила россиянина Грошева на 10 игр за расизм
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Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Sipa USA

Российский нападающий клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сиракьюс Кранч» Максим Грошев был дисквалифицирован на десять матчей из-за расистских высказываний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный сайт лиги.

«Грошеву будет предоставлена возможность поучаствовать в обучении и тренингах по вопросам расизма и инклюзивности. Грошев имеет право обратиться к президенту АХЛ Скотту Хаусону с просьбой о сокращении срока дисквалификации на основании оценки его прогресса на тренингах», — указано в сообщении.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Рочестер Американс», российский хоккеист использовал расистские высказывания в адрес соперника. Одну игру Грошев уже пропустил, он сможет вернуться на лед 30 марта.

Грошев в 2020 году выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которым позднее заключил трехлетний контракт новичка. За команду «Сиракьюс Кранч», которая является фарм-клубом «Тампы», хоккеист начал выступать с 2023 года.

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