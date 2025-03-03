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Карпина раскритиковали за включение Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России

Экс-игрок ЦСКА Пономарев считает, что Дугласа не надо вызывать в сборную России
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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что Дугласа Сантоса не надо было включать в расширенный список сборной России, передает «Советский спорт».

«Это неправильно. Мне не нравится решение главного тренера сборной России. Чем думает Карпин? Давайте еще Марио Фернандеса вызовем на правый фланг. Он же никакущий уже», — сказал Пономарев.

Дуглас Сантос попал в расширенный список футболистов, вызванных на мартовский сбор сборной России.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Дуглас Сантос в текущем сезоне провел 24 матча, отдав две результативные передачи.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин рассказал, планирует ли он вызывать Артема Дзюбу в сборную России.

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