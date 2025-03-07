Российский боксер одержал 12-ю победу подряд и завоевал титул

Российский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу над аргентинцем Нери Крузом Ромеро в бою за звание временного чемпиона мира WBA во втором полулегком весе..

Поединок продлился все заявленные правилами 12 раундов и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей. Для Батыргазиева эта победа стала 12-й подряд, он не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Его соперник Ромеро потерпел первое поражение за 19 проведенных поединков в профессиональном боксе.

Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу Олимпиады в Токио в категории до 57 кг. В финале он сумел победить американского боксера Дюка Рагана. В профессиональной карьере россиянин провел восемь боев и во всех из них одержал победу.

Батыргазиев родился 23 июня 1998 года в Дагестане. В профессиональной карьере он провел 11 боев, одержав 11 побед. Семь поединков Батыргазиев завершил нокаутом. Первый профессиональный бой он провел в 2020 году против свое соотечественника Армена Атаева.

Ранее российский боксер по прозвищу «Панчер» объявил об уходе из спорта.