Карпин объяснил травматизм Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в случаях с постоянными травмами российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна нужно говорить о комплексе причин. Его слова приводит ODDS.ru.

«Механическая травма была — голеностоп. Потом мышечные. И несколько раз Арсен болел: ковид, затем случился какой-то тяжелый грипп. Если вспомнить Дениса Черышева — его на протяжении всей карьеры преследовали мышечные повреждения. У Захаряна не так. Думаю, что это вопрос адаптации. До сих пор», — заявил специалист.

23 февраля 21-летний россиянин появился в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Леганеса» и открыл счет на 12-й минуте с передачи испанца Пабло Марина. Тренерский штаб заменил Захаряна в перерыве, а результаты медицинского обследования показали, что у него травма прямой мышцы бедра. Возвращение Захаряна в строй будет зависеть от характера повреждения и динамики клинической картины.

Захарян из-за череды травм пропустил первую половину сезона в чемпионате Испании.

Гол в матче с «Леганесом» стал первым в текущем сезоне и вторым за время его нахождения в клубе. До сегодняшнего момента единственным его голом был точный удар в матче 29-го тура прошлого сезона против «Кадиса» — это случилось 15 марта 2024 года.

21 февраля Захарян вышел на поле на 83-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» и отметился результативной передачей на исландского нападающего Орри Оускарссона.

Ранее стал известен характер травмы Захаряна.