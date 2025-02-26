Стал известен характер травмы Захаряна

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян не тренируется, но травма несерьезная

«Реал Сосьедад» получил медицинское заключение по травме российского полузащитника Арсена Захаряна и надеется на скорое возвращение игрока. Заявление пресс-службы приводит РИА Новости.

«Сегодня Захаряна не будет (на тренировке). Вчера получили медицинское заключение, и согласно ему, травма несерьезная, он скоро вернется к тренировкам», — указал источник в испанской команде.

23 февраля 21-летний россиянин появился в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Леганеса» и открыл счет на 12-й минуте с передачи испанца Пабло Марина. Тренерский штаб заменил Захаряна в перерыве, а результаты медицинского обследования показали, что у него травма прямой мышцы бедра. Возвращение Захаряна в строй будет зависеть от характера повреждения и динамики клинической картины.

Захарян из-за череды травм пропустил первую половину сезона в чемпионате Испании.

Гол в матче с «Леганесом» стал первым в текущем сезоне и вторым за время его нахождения в клубе. До сегодняшнего момента единственным его голом был точный удар в матче 29-го тура прошлого сезона против «Кадиса» — это случилось 15 марта 2024 года.

21 февраля Захарян вышел на поле на 83-й минуте матча 1/16 финала Лиги Европы с «Мидтьюлланном» и отметился результативной передачей на исландского нападающего Орри Оускарссона.

Ранее Александр Мостовой дал Захаряну совет о продолжении карьеры.