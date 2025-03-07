Российский букмекер вручил автомобили победителям хоккейного розыгрыша

Букмекерская компания Olimpbet подвела первые итоги розыгрыша «Шайба.Тачка. Olimpbet». Два победителя получили автомобили Exeed RX, сообщили в пресс-службе букмекерской компании.

Первое вручение прошло в Москве на «ЦСКА Арене» во время матча «ЦСКА — СКА».

Зрители увидели лазерное шоу, после которого актер Владимир Сычев, амбассадор Olimpbet, вручил ключи от автомобиля 25-летнему победителю по имени Денис, сотруднику IT-компании.

«Обычно я ставил на футбол, но какое-то время назад увлекся хоккеем — стал ходить на матчи и делать ставки тоже. Когда увидел розыгрыш, сразу решил участвовать, но на победу не рассчитывал, конечно. Выигрыш стал приятной неожиданностью», — поделился эмоциями победитель.

Вручение второго автомобиля состоялось в Хабаровске во время встречи «ХК Амур — ХК Салават Юлаев» на «Платинум Арене».

Победителем розыгрыша стал Александр, который прилетел на матч из Красноярска. Ключи от кроссовера Exeed RX ему вручил популярный хоккейный блогер Hockey Stigg.

В компании уточнили, что розыгрыш продолжается.