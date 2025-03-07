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Российский букмекер вручил автомобили победителям хоккейного розыгрыша

Olimpbet подвел первые итоги розыгрыша автомобилей для хоккейных болельщиков
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Shutterstock

Букмекерская компания Olimpbet подвела первые итоги розыгрыша «Шайба.Тачка. Olimpbet». Два победителя получили автомобили Exeed RX, сообщили в пресс-службе букмекерской компании.

Первое вручение прошло в Москве на «ЦСКА Арене» во время матча «ЦСКА — СКА».

Зрители увидели лазерное шоу, после которого актер Владимир Сычев, амбассадор Olimpbet, вручил ключи от автомобиля 25-летнему победителю по имени Денис, сотруднику IT-компании.

«Обычно я ставил на футбол, но какое-то время назад увлекся хоккеем — стал ходить на матчи и делать ставки тоже. Когда увидел розыгрыш, сразу решил участвовать, но на победу не рассчитывал, конечно. Выигрыш стал приятной неожиданностью», — поделился эмоциями победитель.

Вручение второго автомобиля состоялось в Хабаровске во время встречи «ХК АмурХК Салават Юлаев» на «Платинум Арене».

Победителем розыгрыша стал Александр, который прилетел на матч из Красноярска. Ключи от кроссовера Exeed RX ему вручил популярный хоккейный блогер Hockey Stigg.

В компании уточнили, что розыгрыш продолжается.

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