«Шанхай» Слуцкого одержал победу в матче плей-офф Лиги чемпионов

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу над японским «Кавасаки» в первом матче Элитной Лиги чемпионов АФК.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил в свои ворота игрок «Кавасаки» Кота Такаи.

Ответный поединок пройдет 12 марта в Кавасаки.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в игре с «Бэйцзин Гоань».