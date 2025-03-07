Бывший игрок сборной России рассказал о самом неприятном в травме лидера «Динамо»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за ведущие клубы Российской премьер-лиги, а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который в первой игре после возобновления сезона против «Ростова» (1:1) получил разрыв передней крестообразной связки.

«Обидно и жалко Тюкавина. Пройти такие сборы, нагрузки, и в первой же игре чемпионата получить такое повреждение… Личка сейчас будет максимально думать, как переиграть этот момент. Это, конечно, потеря для «Динамо», — считает Деменко.

«Динамо» занимает пятое место в РПЛ после 19-ти туров, набрав 36 очков, как и идущий четвертым «Локомотив», и на четыре балла отставая от лидирующих втроем «Краснодара», московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

На счету Тюкавина в текущем сезоне все 19 матчей Российской премьер-лиги, в которых он отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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